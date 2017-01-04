أكد الإعلامي الرياضي بتال القوس أن اللاعب سعيد المولد يستحق الانضمام إلى عضوية لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بعد انضمامه إلى الأهلي، وصدق ما قاله من قبل حول سلامة موقفه القانوني.
وعلق بتال على خبر تعاقد القادسية مع اللاعب البرازيلي إلتون خوزيه، حيث غرد: “وهذا البرازيلي التون رجع للدوري السعودي بقميص القادسية.. الله يجزاك خير يا سعيد المولد.. تستحق أن تكون عضوا في لجنة الاحتراف الجديدة”. وفق “جول كوم”.
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