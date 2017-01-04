على الرغم من كونه مهاجم صريح الا أن هداف النادي الاهلي ودوري جميل للمحترفين عمر السومة دخل منافسة اكثر اللاعبين صناعة للأهداف في دوري جميل رافعاً رصيده الى (4 أيسست) خلف المتصدران سلطان السوادي وكارلوس فيلانويفا بصناعة واحدة واللذان يملكان (5 أيسست).
وتشهد قائمة اكثر اللاعبين صناعة للأهداف منافسة حادة بين 12 لاعب تضم لاعبا من الرائد ومثله من الوحدة والاتفاق، وثلاث لاعبين من الاتحاد ولاعبين لكل من والنصر والاهلي والهلال. وفق “النادي”.
ويتصدر سلطان السوادي من الرائد القائمة بصناعته 5 أهداف كانت امام الفتح والاتفاق والشباب والخليج والاتحاد على التوالي.
ثم التشيلي كارلوس فيلانيوفا لاعب الاتحاد بنفس العدد وكانت امام الهلال والباطن والاتفاق والفيصلي والرائد.
وجاء قائمة الأكثر صناعة للأهداف على النحو التالي :
1 – سلطان السوادي (الرائد) 5
2 – كارلوس فيلانويفا (الاتحاد) 5
3 – إيفان توميتشاك (النصر) 4
4 – تيسير الجاسم (الاهلي) 4
5 – خالد الغامدي (النصر) 4
6 – صالح العمري (الاتفاق) 4
7 – عدنان فلاته (الاتحاد) 4
8 – عمر السومة (الاهلي) 4
9 – فهد المولد (الاتحاد) 4
10 – كارلوس إدواردو (الهلال) 4
11 – نواف العابد (الهلال) 4
12 – وليد محبوب (الوحدة) 4
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