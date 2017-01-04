يظل حراس المرمى بدوري جميل للمحترفين السد المنيع والقوى أمام الخصوم وأحد الأسرار الهامة في تحقيق أنديتهم للإنتصارات القوية والمثيرة والحاسمة ،بفضل تركيزهم العالمي وردة فعلهم الكبير وتصدياتهم الخيالية وشجاعتهم أمام النجوم الكبيرة.
حارس المرمى في عالم الساحرة المستديرة دائماً ما يكون ضحية الإهتمام الإعلامي الذي ينصب دوماً على مركزي الهجوم وخط الوسط بصورة كبيرة حيث يكون التركيز دوماً على المهاجمين الذين يسجلون الأهداف وصنَّاع اللعب الذين يقومون بصناعة الأهداف، ويتناسى الكثيرون الدور الرائع لحراس المرمى في قيادة أنديتهم لتحقيق الإنتصارات والبطولات.
الواقع يؤكد طوال تاريخ كرة القدم بأن السر وراء حصد الأندية أو المنتخبات العالمية الإنتصارات والألقاب ( حراس المرمى ) فأي فريق يشكل حارس المرمى القوي والرائع والمميز 50 % أو أكثر من تميزه وحضوره، فأنت كمدرب لن تستطيع الفوز بالبطولات والتقدم فيها لأدوار متقدمة دون امتلاكك لرجل ثابت وقوي بين خشبات مرماك الثلاث. وفق “النادي”.
في دوري جميل للمحترفين يتواجد الكثير من الحراس المميزين والرائعين القادرين على قيادة أنديتهم لحصد الأهداف المرجوة .
وسوف نستعرض معكم في التقرير التالي أفضل ثمان حراس مرمى بدوري جميل للمحترفين خلال أول 15 جولة من عمر المسابقة المثيرة :
1- وليد عبدالله : ” حارس دولي مميز أستعاد قوته وبراعته الكبيرة هذا الموسم رفقة الفريق الشبابي ،وقدم مستويات جيدة للغاية رفقة المدرب الوطني سامي الجابر ،ونال إشادة الوسط الرياضي نظير تألقه ،فقد شارك في 13 مباراة بشكل أساسي بمعدل دقائق ملعوبة ( 1170 دقيقة ) وسكنت شباكه 14 هدفا ( 8 أهداف باليمنى ،هدفين باليسرى ،هدف بالرأس ) من بينهم ثلاث ركلات الجزاء ، كأكثر الحراس محافظة على شباكهم بدوري جميل للمحترفين حتى الآن بـ370 دقيقة “.
2- أحمد الرحيلي : ” حامي عرين النادي الأهلي ،أستطاع فرض نفسه على الجميع بعد الإصابة التي تعرض لها الدولي ياسر المسيليم ،فكان في الموعد رغم الأخطاء التي أرتكبها في بعض المباريات وأكد بأنه حارس قادم بسرعة الصاروخ بالكرة السعودية وللأخضر ويحتاج فقط للخبرة والمشاركة بأستمرار وسيكون في الموعد ،فمنحه المدرب جروس الفرصة مرارا وتكرارا وكان في قمة عطائه في حماية المرمى الأهلاوي، فخاض مع الملكي 10 مباريات من بينهم 9 كأساسي وواحدة كبديل بمعدل دقائق ملعوبة 879 دقيقة ، سجل بشباكه عشرة أهداف فقط ( 7 أهداف باليمنى ،هدفين باليسرى ، هدف بالرأس ) من بينهم ركلتي جزاء وتصدى لركلة أخرى، وهو ثاني أكثر الحراس محافظة على شباكهم بدوري جميل بـ279 دقيقة”.
3- حسين شيعان : ” حارس متمكن وواثق بشدة من قدراته ،نجح في تقديم مستويات مميزة بالموسم الماضي عند حضوره كبديل للدولي عبدالله العنزي أو الحضور كأساسي بعد إصابة الأخير الخطيرة وإبتعاده لفترة ليست بالقصيرة، وفي الموسم الجاري واصل تميزه رفقة المدرب زوران ماميتش الذي منحه الفرصة كاملة للدفاع عن عرين العالمي فكان رائعا في المباريات الكبيرة خصوصا رغم الأخطاء التي أرتكبها ولكنه سرعان ما صححها وتعملق بشدة وأستطاع حصد إعجاب وإشادة الوسط الرياضي بأكمله، شارك مع النصر في 11 مباراة كأساسي بمعدل دقائق ملعوبة 990 دقيقة ،وسكنت شباكه سبعة أهداف فقط ( 5 أهداف باليمنى ، هدفين باليسرى) من بينهم ركلتي جزاء، حافظ على شباكه في 193 دقيقة فقط”.
4- عبدالله المعيوف : ” إنتقل لصفوف الهلال بالسوق الصيفية الماضية قادما من الملكي حامل الثلاثية المحلية، وذلك من أجل حماية المرمى الهلالي خلفا للمغضوب عليه بالزعيم خالد شراحيلي ،فكان المعيوف في الموعد بالعديد من المباريات وقاد الفريق لتحقيق الإنتصارات بفضل تصدياته وحضوره المثير للإعجاب في مرماه ،فحضر رفقة الموج الأزرق الهلالي في 15 مباراة بشكل أساسي وبمعدل دقائق ملعوبة 1350 دقيقة ،وسكنت شباكه 11 هدفا ( 5 أهداف باليمنى ،هدف باليسرى،4 بالرأس ) وتصدى لركلة جزاء ،ويعتبر رابع أكثر الحراس محافظة على شباكه بـ260 دقيقة”.
5- عساف القرني: ” حارس مميز قوي وبارع في حماية مرمى العملاق الاتحادي، ظل في مركزه منذ قدومه بثبات كبير ومثير للإعجاب ،ومنح خط دفاعه القوة والثقة الكبيرة فكان العميد في الموعد بالمباريات الجماهيرية والحاسمة وتصدى ببراعة لجميع الهجمات ولاقى استحسان وإعجاب جميع الاتحاديين والسعوديين بشكل عام ،شارك عساف في 15 مباراة بشكل أساسي وبمعدل دقائق ملعوبة 1350 دقيقة ،وأستقبلت شباكه 19 هدفا ( 10 بالقدم اليمنى ، ثلاث أهداف باليسرى ،5 بالرأس ) من بينهم أربعة ركلات جزاء ،وهو خامس أكثر الحراس محافظة على شباكه بـ248 دقيقة “.
6- عبدالله العويشير : ” حارس مرمى فريق الفتح ،بالرغم من تذيل النموذجي ترتيب جدول دوري جميل للمحترفين حتى الآن ولكن يظل العويشير العلامة البارزة والإيجابية في الفريق الفتحاوي بفضل حضوره وتميزه الكبير في مرمى كتيبة فتحي الجبال ،فتواجد العويشير في 14 مباراة بشكل أساسي بمعدل دقائق ملعوبة 1260 دقيقة ،وأستقبلت شباكه 24 هدفا ( 8 أهداف باليمنى ،10 أهداف باليسرى،5 بالرأس ) من بينهم ركلتي جزاء وتصدى لمثلها بشكل قوي،ويعتبر ثالث أكثر الحراس محافظة على شباكه بـ269 دقيقة”.
7 – أحمد الكسار : ” حامي عرين مميز أكتسب الخبرة الكبيرة رفقة الرائد بالسابق وكان قريبا من تمثيل الأندية الشهيرة بالمملكة لكنه إنتقل للاتفاق بالنهاية وصعد معه لدوري جميل للمحترفين ،وأثبت قوته وبراعته الكبيرة مع فارس الدهناء، وشارك مع النواخذة في 15 مباراة بشكل أساسي بمعدل دقائق ملعوبة 1350 دقيقة ،سكنت شباكه 26 هدفا ( 15 باليمنى ،6 باليسرى،4 بالرأس ) من بينهم هدف من ركلة جزاء ،يحضر من بين أكثر الحراس محافظة على شباكه بـ212 دقيقة”.
8- فهد الشمري :” حارس مرمى سكري القصيم ،أستطاع تقديم نفسه بالصورة المنتظرة في مباريات فريقه وتصدى للكثير من المحاولات الخطيرة للخصوم بصورة رائعة فكان واحد من أسرار تفوق فريقه بالعديد من المباريات والعودة بقوة بعد البداية السيئة بالجولات الأولى ،شارك في 13 مباراة بشكل أساسي بمعدل دقائق ملعوبة 1170 دقيقة ،وأستقبلت شباكه 19 هدفا ( 9 أهداف باليمنى ، 5 باليسرى،هدف بالرأس ) ،من بينهم ثلاث ركلات جزاء،وهو من بين أكثر الحراس محافظة على شباكه بـ228 دقيقة “.
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