تراجع نادي الأهلي المصري، عن المباراة الودية التي سبق له الموافقة على خوضها في مدينة جدة أمام فريق الإتحاد السعودي أواخر يناير 2017، معللًا ذلك بعدم قدرته على اللعب أمام فريق كبير مثل الإتحاد بدون لاعبيه الدوليين الذين يتواجدون في معسكر المنتخب المصري، استعدادًا لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية.
وينص الاتفاق، على أن يتوجه فريق الأهلي المصري إلى مدينة جدة يوم 25 يناير 2017، ليبقى بها أربعة أيام، يلعب خلالها مباراة ودية أمام الإتحاد، قبل أن يتوجه بعدها إلى الإمارات التي يقيم بها معسكرًا مغلقًا، استعدادًا لخوض مباراة كأس السوبر أمام فريق الزمالك يوم 10 فبراير 2017.
وكان الجهاز الفني للأهلي يعوّل كثيرًا على مواجهة الإتحاد الودية لتجهيز لاعبيه قبل مواجهو الزمالك، خاصة أن المسابقات المحلية في مصر متوقفة تمامًا، إلا أن حسام البدري لا يرغب في المغامرة بسمعة ناديه، والسماح له باللعب أمام الإتحاد بدون لاعبيه الأساسيين، الذين يبلغ عددهم ستة لاعبين المتواجدين مع المنتخب. وفق “عاجل”.
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