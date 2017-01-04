تكملة لرعاية تغطية صحيفة الخرج اليوم لملتقى صحتي وغذائي المقام بثانوية الأمير سلطان بن عبدالعزيز توافد اليوم مجموعة من مدارس الخرج زيارة ملتقى صحتي وغذائي والمدارس هي مدرسة ابتدائية أبي بكر ومدرسة ابتدائية المغيرة بن شعبة ومدرسة متوسطة الملك خالد وابتدائية بلال بن رباح وايضاً مدرسة ثانوية الهياثم الذى كان باستقبالهم قائد المدرسة الأستاذ : محمد الحماد وفي نهاية اللقاء تم التقاط الصور التذكارية بهذة المناسبة
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج