كشف المُنسق الإعلامي لمطار الطائف فايز العيلي حقيقة ما جرى بالمطار خلال الساعات الماضية ، لافتاً إلى ورود اتصال لإدارة مطار الطائف الدولي ، من مركز عمليات الدفاع المدني بالطائف، صباح اليوم ، يفيد بوجود نداء استغاثة لطائرة مقلعة من مطار بيشة باتجاه الطائف ،ولا يوجد معلومات عن هذه الطائرة، نافياً ما تردد عن نزول طائرة في أرض المطار.
وأشار إلى أنه تم استنفار الجهات الأمنية العاملة بالمطار ، وتم التواجد والمتابعة بمركز القيادة الثابت بالمطار ، من وقت ورود الاتصال حتى تمام الساعة الثانية والنصف ، دون أن يظهر ما يؤكد ما ورد ، وظلت الأمور داخل المطار والرحلات تسير بشكلٍ طبيعي ، حتى غادرت الجهات المُباشرة للحالة، وسط حضور ومتابعة من مسؤولي المطار .
وأكد العيلي أن إدارة المطار كانت على أهبة الاستعداد لما وردها من خلال البلاغ الهاتفي ، من خلال التواجد بكافة القوى العاملة حتى انتهاء مباشرة الحالة والتي كانت مجرد بلاغ لم تثبت صحته ، حسب “سبق”.
وكانت وسائل إعلام تداولت أنباء عن بلاغ بإحدى الطائرات مقرر هبوطها بمطار الطائف ، تلك الحالة تلا ذلك تأكيد هيئة الطيران المدني عدم وجود مشكلة في رحلة بيشة-جدة.
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