تعتزم شركة السوق المالية السعودية “تداول”، إطلاق “السوق الموازية” في الـ26 فبراير المقبل، وذلك بعد أن أصدرت هيئة السوق المالية قواعد التسجيل والإدراج فيها.
وأوضحت التقارير أوجه الاختلاف بين السوق الموازية والرئيسية، مشيرة إلى أن السوق الرئيسية تتطلب أن يكون الحد الأدنى للقيمة السوقية 100 مليون ريال، فيما الموازية تتطلب 10 ملايين ريال فقط.
وأكدت أن الشركات تستفيد من إدراجها بالسوق الموازية في الحصول على الفرصة للتوسع والحصول على التمويل وسهولة عمليات الاستحواذ والدمج وتوسيع قاعدة المستثمرين.
ولفتت إلى أن التحديات التي تواجه الشركات في السوق الموازية تتمثل في الجاهزية للإدراج فضلا عن تكلفته، مشيرة إلى أن الشركات في السوق الموازية تتسم بالمرونة، ويخصص التداول فيها فقط للمستثمرين المؤهلين. وفق “أخبار 24”.
وحول شروط التسجيل وقبول إدراج الأسهم في السوق الموازية، قالت التقارير إن الأمر يتطلب أن يكون المصدر شركة مساهمة سعودية أو مساهمة مملوك غالبية رأسمالها لمواطني دول مجلس التعاون، وتكون الأسهم قابلة لنقل الملكية والتداول، وتسجيل الأسهم وتسويتها من خلال مركز الإيداع.
وأشارت إلى أنه لا يجوز للمصدر المدرجة أسهمه في السوق الموازية أن يقدم طلبا لإدراج أسهمه في السوق الرئيسية إلا بعد مضي سنتين تقويميتين من تاريخ إدراج أسهمه في السوق الموازية وتحقيق متطلبات السوق الرئيسي.
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