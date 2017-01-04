سجلت الرحلات الداخلية على الخطوط الجوية السعودية، ارتفاعا كبيرا في الأسعار مقارنة بالرحلات الدولية، وذلك بعد دخول المرحلة الثانية من تحرير أسعار التذاكر الداخلية في الأول من يناير الجاري.
وأظهرت مقارنة بين الأسعار تباينا كبيرا، وفقا لصحيفة “مكة”، فعلى سبيل المثال فإن رحلة الطائف – الجوف بلغ سعر تذكرتها (2034) ريالا، مقابل رحلة الطائف – القاهرة بـ(1372) ريالا، كما سجل سعر تذكرة تبوك – أبها نحو (1448) ريالا، مقابل رحلة من أبها إلى كولومبو بسريلانكا بـ (1301) ريال.
كما أظهرت المقارنة أن تكلفة تذكرة جيزان – الدمام بلغت نحو (1110) ريالات، فيما بلغت تذكرة جيزان – البحرين (950) ريالا، وكذلك جاءت تذكرة الدمام – جدة بنحو (901) ريال، في الوقت الذي بلغت فيه تذكرت الدمام – دبي نحو (888).
وأوضح خبير في القطاع السياحي الخاص، وفقا للصحيفة، أن سبب الارتفاع في الأسعار قلة العرض مقابل الطلب، لافتا إلى أنه رغم وجود 4 شركات مشغلة للرحلات الداخلية إلا أن سعتها المقعدية ما زالت أقل من الطلب.
وكانت شركات الطيران بدأت مع مطلع العام رفع أسعار تذاكر رحلات الطيران الداخلية بنسبة 10%، وذلك بعد زيادة مماثلة العام الماضي، كتطبيق للمرحلة الثانية من تحرير أسعار تذاكر الرحلات الداخلية، حيث سيتم رفع الأسعار 10% في ثلاث مراحل، مضى منها اثنتان، وفي المرحلة الرابعة سيتم تحرير الأسعار من جميع القيود.
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