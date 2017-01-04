أعلن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، اليوم (الأربعاء)، عن عدد من القرارات التي اتخذت في اجتماع مجلس إدارته برئاسة عادل عزت، الذي انتخب مؤخراً رئيساً للاتحاد.
وشملت أهم القرارات تعيين عادل البطي في منصب الأمين العام للاتحاد، وتكليف الدكتور خالد المقرن رئيساً للجنة المسابقات، وتكليف مرعي العواجي برئاسة لجنة الحكام، وذلك حتى الانتهاء من إعادة الهيكلة، بالإضافة لرفع الحكام الأجانب المسموح بهم إلى 8.
وفيما يلي قائمة القرارات الصادرة كاملة وفق ما نشره اتحاد الكرة على حسابه بـ “تويتر”:
1- الموافقة على تعيين الأستاذ عادل البطي أميناً عاماً للاتحاد.
2- إعادة هيكلة الاتحاد خلال 90 يوما.
3- تكليف الدكتور خالد المقرن برئاسة لجنة المسابقات والدكتور عبدالله البرقان برئاسة لجنة الاحتراف حتى الانتهاء من فترة إعادة الهيكلة.
4- تكليف الأستاذ مرعي العواجي برئاسة لجنة الحكام حتى الانتهاء من فترة إعادة الهيكلة.
5- رفع عدد الطواقم الأجنبية المسموح بها لكل ناد إلى 8.
6- تكليف الأستاذ حمد الصنيع مسؤولاً عن المنتخب الأولمبي والفئات السنية وتكليف الأستاذ موسى الزياد نائباً له.
7- إنشاء غرفة عمليات خاصة لمتابعة قضايا الأندية السعودية في الفيفا والاتحاد الآسيوي برئاسة نائب رئيس الاتحاد الأستاذ ياسر المسحل.
8- ارتباط المنتخب السعودي الأول بسعادة رئيس الاتحاد مع استمرار البرنامج المعد مسبقاً لتصفيات كأس العالم.
9- تحديد مواعيد عقد الجمعية العمومية للاتحاد السعودي خلال العام الحالي 2017 على أن تقام خلال شهر مايو وشهر ديسمبر.
10- تكوين فريق عمل برئاسة سعادة رئيس الاتحاد وعضوية الأستاذ عبدالاله مؤمنة وشركة استشارية لدراسة التحول ومشروع هوية الاتحاد. وفق “أخبار 24”.
11- تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد الزهراني بدراسة ملف ووضع ضوابط رابطة فرق الأحياء.
12- ضم لعبة كرة الصالات إلى لجنة المسابقات.
13- تشكيل فريق لحصر مستحقات الأندية والمتأخرات من الرعاة وذلك برئاسة الأستاذ ياسر المسحل وعضوية د. عبدالله البرقان والأستاذ حامد الجارالله.
14- الموافقة على وضع آلية الضبط الإعلامي لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي
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