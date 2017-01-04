أكدت وزارة المالية اليوم (الأربعاء) أنه لم يتم البدء حتى الآن في تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، مشيرة إلى أن الموعد المستهدف للتطبيق سيكون في شهر أبريل المقبل.
وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها، أنه سيتم البدء في التطبيق بعد المصادقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية وإصدار النظام الداخلي، الذي يتضمن الأحكام المشتركة الواردة في هذه الاتفاقية، وفقا لقراري المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في الدورة 36 المنعقدة في ديسمبر عام 2015م والدورة 37 المنعقدة في ديسمبر عام 2016م.
وأضافت أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار بتنفيذ هذه الاتفاقية بالمملكة، وسيتم الإعلان عن تاريخ التطبيق في وقت لاحق بعد انتهاء إجراءات المصادقة النظامية، علمًا بأن التاريخ المستهدف للتطبيق سيكون في شهر رجب هذا العام الموافق لشهر أبريل من العام 2017م، وفق ما أُعلن عنه سابقًا في وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي. وفق “أخبار 24”.
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