قال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، اليوم (الأربعاء)، إن مواطنة في محافظة الرس توفيت متأثرة بإصابتها بعدما اعتدت عليها خادمة بالضرب.
وأوضح أن الشرطة تلقت بلاغاً، يوم الاثنين الماضي، يفيد بتعرض مواطنة سبعينية للضرب من قبل خادمة آسيوية (40 عاماً)، ما أدى لإصابتها بجروح في الرأس والساعد الأيمن.
وأضاف أن المواطنة توفيت، صباح اليوم (الأربعاء) في مستشفى الرس العام، ما دفع الشرطة إلى إيداع الخادمة في سجن النساء إلى حين استكمال إجراءات التحقيق.
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