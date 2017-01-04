قال أحد السعوديين الناجين من حادث إطلاق النار الإرهابي في إسطنبول، ليلة رأس السنة، إن مندوب القنصلية السعودية قال لهم: “الغلطة غلطتكم، ليش تروحوا أماكن مشبوهة ليش تروحون ملهى ليلي”، بحسب زعمه.
وأوضح المواطن حسن خاشقجي أن الأمن التركي نقل الناجين إلى مخفر قريب من المطعم، ومن ثم تم نقلهم عبر ثلاث حافلات إلى مكافحة المخدرات، حيث وصلوا إليها في الساعة الـ4.40 صباحاً وقامت الشرطة بأخذ 5 أشخاص من الناجين لأخذ أقوالهم.
وأضاف أن مندوب السفارة القطرية وصل الساعة الخامسة صباحاً وأخذوا رعاياهم ثم وصل مندوب السفارة الكويتية ثم البحرينية، مشيراً إلى أنهم اتصلوا على القنصلية السعودية مرات كثيرة دون جدوى. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن مندوب القنصلية السعودية وصلهم في التاسعة والنصف صباحاً وكان بعض المصابين السعوديين ينزفون دماً، إلا أنهم تفاجأوا بالمندوب يقول لهم: “غلطتكم ليش تروحوا أماكن مشبوهة ليش تروحون ملهى ليلي؟”، على حد قول خاشقجي.
وأضاف أن أحد الناجين السعوديين وبخ المندوب بغضب قائلاً: “انت بدل ما تطمن علينا وتودينا المستشفي قاعد تلوم”.
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