ألقت السلطات الألمانية القبض على عروسين سعوديين ومنعتهما من دخول الأراضي الفرنسية بفيزا “شنغن”، التي حصلا عليها من السفارة الفرنسية، وحرمتهما من الاستمتاع بشهر عسلهما، بعدما صرفا على الرحلة أكثر من 25 ألف ريال، بدعوى مخالفتهما النظام.
ووفقا لصحيفة “مكة”، ذكر مسؤول شؤون المواطنين في القنصلية السعودية بفرانكفورت، أنّه كان من المفترض للمواطن وزوجته أن تكون وجهتهما الأولى إلى فرنسا (البلد الذي منحهما التأشيرة) ولكن مكتب الحجوزات جعل من فرانكفورت محطتهما الأولى، مضيفا أنّ السلطات الألمانية في هذه الحالة تعدّهما مهددين لأمنها، وعلى أساس ذلك تم القبض عليهما وترحيلهما إلى مطار الملك فهد بالدمام ومنعهما من دخول ألمانيا إلى الأبد.
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