كشف ماجد الفهمي مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي حقيقة ما تردد بشأن مفاوضات النادي مع اللاعب محمد العويس حارس مرمى نادي الشباب.
وقال الفهمي في تصريحات لإذاعة “يو إف إم” إن العويس حارس مميز ومكسب لأي نادي، لكن إدارة الأهلي لم تقدم أي عرض رسمي للاعب حتى الآن.
وأكد الفهمي أن النادي قرر الاستغناء عن اللاعب لويس كارلوس لافتاً إلى أن البديل قد يكون لاعباً محلياً إلا أنه لم يستبعد إمكانية التعاقد مع محترف أجنبي كبديل.
وعن التعاقد مع اللاعب سعيد المولد، أكد الفهمي أن تسمية صفقة انتقال المولد بـ “نمبر وان” لأنها الصفقة الأولى للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وفق “أخبار 24”.
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