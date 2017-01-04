أوضح عضو مجلس الإدارة والمستشار القانوني المحامي وليد عبدالرزاق معاذ بعد أن قدم الجميع الشكر له إدارة وجماهير على تسجيل اللاعب سعيد المولد وأنه (في مجال العمل القانوني جاء قبل تواجدي إخوة اجتهدوا و قدموا عملا مميزا، و بعد ذهابي سوف يأتي من هو أحسن مني إن شاء الله تعالى، يعلم الله مدى تقديري لمشاعركم النبيلة،لكن أتمنى عدم المبالغة في الثناء على أي شخص. الأهلي هو القيمة الحقيقة الثابتة والأفراد يتغيرون،وفِي الختام بوجود مدرج حر وشجاع يقدم الأهلي على كل شيء … إن شاء الله الأهلي دائما في خير). وفق “النادي”.
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
الأخبار الرئيسية
جديد الأخبار
جديد المقالات
#ذكرى_البيعة .. للملك الصالح
سعود الضحوك4305 0
“الحربي”: ذكرى البيعة تأتي لتجديد عهد الوفاء للملك و ولي العهد و ولي ولي العهد
الدكتور محمد بن بادي الحربي3171 0
حساب المواطن نموذج لإهتمام ولاة الأمور بالمواطنين
سلمان العيد5005 0
معاً نحو طفولة واعدة …
ريم محمد السليم4886 0
الاقتصاد المعرفي …
روان بنت محمد السلوم8246 0
نحن… الحصن المنيع
موضي محمد الرويتع8911 0
معاذ بعد عودة المولد: لا تبالغوا في الثناء
لا يوجد وسوم
0 322
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884902077.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج