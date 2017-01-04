طمأن النجم إيوانيس فيتفاتزيديس محترف النادي الاهلي الملقب بـ(ميسي اليونان) كافة مسيري الملكي حول مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة، وأنه سعيد معهم ويتمنى الاستمرار لسنوات طويلة. وذلك خلال حواره المطول الذي أجراه مع صحيفة (LiveSport) اليونانية الشهيرة قائلاً: مرتاح مع الملكي كثيراً من جميع النواحي وليس لدي الرغبة في الرحيل من صفوفه خلال الفترة الشتوية الحالية أو حتى عندما ينتهي عقدي.
وأضاف: في حال أن رفض مسيرو إدارة النادي الأهلي استمراري معهم حتماً ستكون وجهتي المقبلة إلى اليونان لأكمل مسيرتي الكروية مع أحد الأندية هناك خاصة أن الأولوية ستكون لنادي أولمبياكوس الذي له الفضل كثيراً في تقديمي وما أنا عليه الآن.
كما أوضح (ميسي اليونان) أن الغريم التقليدي لأولمبياكوس في نفس المنطقة باناثينايكوس لديه الرغبة في التعاقد معي في الفترة المقبلة، لكني تريثت ولن أفتح أي خط مفاوضات مع أحد الاندية الراغبة احتراماً وتقديراً لإدارة وجماهير النادي الأهلي، ولا أريد (التورط) معهم كون عقدي لا زال ساري المفعول حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري مع إمكانية التمديد لموسمين مقبلين وذلك حسب الاتفاق المبرم عندما بدأت مشواري هنا في الدوري السعودي. وفق “النادي”.
وعن تلقيه عروضا جدية من الأندية الراغبة في ضمه، قال فيتفا: دوماً اللاعبون تأتيهم العروض المغرية وغير ذلك من هنا وهناك، حيث سبق أن وصلني عرض من نادي ايطالي لا أود الافصاح عن اسمه لأجل ضمي في الموسم الماضي لكنه كان شفهياً مثله مثل العروض التي تعتبر بالنسبة لي (كلام فاضي).
وفي ختام حديثه تمنى إيوانيس فيتفاتزيديس نجم النادي الاهلي العودة لتمثيل صفوف منتخب بلاده اليونان، ومتى ما استدعاني المدير الفني الأوروجوياني سيرجيو ماركاريان، حيث يقع منتخبنا في المجموعة (H)، ويحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط ومن وجهة نظري بأننا سنصعد للمونديال الروسي 2018.
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