كشف تيسير الجاسم، قائد الأهلي السعودي وصمّام وسط الميدان في المنتخب السعودي، أنه بدأ يفكّر بشكل قوي في الاعتزال، وأنّ الأهلي سيكون المحطّة الأخيرة له.
تصريحات الجاسم جاءت في حوار مطوّل لبرنامج “ضيفنا” الذي يُعرض على قنوات الكأس القطرية، اليوم الأربعاء، انطلاقا من الساعة العاشرة والنصف، وأكّد كذلك أن فرصة الأهلي لا تزال كاملة للحفاظ على لقبه بطلا للدّوري ولفرض كلمته على الصّعيد الآسيوي بفضل تماسك لاعبيه ومدرّبه.
كما أدلى الجاسم برأيه في عدد من المسائل كخصخصة الأندية والاحتراف ووضعية المنتخب حاليا وفي السنوات الماضية، واختار التشكيلة المثاليّة للمنتخب السّعودي لكل الأوقات وأفضل لاعب في السعودية وفي الخليج وفي الوطن العربي والعالم. وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج