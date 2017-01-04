أصدرت قناة بداية بياناً نشرته اليوم “الأربعاء”، اعتذرت فيه عن تصرف مسيء بدر من أحد متسابقي برنامج “زد رصيدك”، الذي تبثه القناة، مؤكدة أن تصرف المتسابق لا يمثل توجهها، وأنها استبعدته من البرنامج.
وأوضح البيان أن برامج الواقع لما تشهده من ساعات طويلة من البث قد تشهد بعض الأخطاء والسلبيات التي لا تقبلها القناة ومشاهديها، إلا أنها تحرص على معالجتها فوراً، ومحاسبة المتسبب بها.
وأبانت أن ما بدر من المتسابق لا يقبله دين ولا خلق، مؤكدة أنه اعتذر واستغفر ربه وأعلن توبته عن تصرفه قبل أن يتم استبعاده من البرنامج.
يذكر أن تصرفاً غير أخلاقي بدر من أحد المتسابقين المشاركين في برنامج “زد رصيدك”، الذي يبث على القناة، الأمر الذي أثار جدلاً وانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفق “أخبار 24”.
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