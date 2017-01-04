طالبت وكيلة الثنائي الروماني لوسيان سانمارتن ولوكاس زوكالا، آنيا ماريا برودان، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصم 6 نقاط من رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بدوري جميل للمحترفين، وذلك في الشكوى التي تقدمت بها بشأن مستحقات موكليها اللذين مثلا العميد موسمي 2014 و2015 دون الحصول على بقية مستحقاتهما المالية حتى الآن.
وعرفت برودان زوجة المدرب الأسبق لفريق الهلال ريجيكامب، بفكرتها السيئة عن الأندية الخليجية، حيث سبق أن شنت هجوما شديدا على الدوريات الخليجية وخاصة الدوري السعودي، مؤكدة أن اللاعبين ينخدعون بالملايين في الدوريات الخليجية لكنهم في الحقيقة لا يحصلون على رواتبهم.
وقالت خلال توجيهها النصيحة للاعب بوديسكو الذي كان ينوي الرحيل للدوري القطري» اسألوا سانمارتن لاعب الاتحاد الذي لم يحصل على رواتبه منذ شهور». وفق “مكة”.
وأضافت: هناك إن أردت أخذ حقوقك فعليك اللجوء للفيفا، أما بدون الفيفا فلن يحصلون على حقوقهم. ووجدت وقتها تصريحات برودان ردود أفعال غاضبة في أوسط الجماهير.
كما سبق لوكيلة اللاعبين أن رفعت قضية ضد نادي الهلال بشأن مستحقات اللاعب الروماني ميهاي بنتلي وطالبت وقتها بـ18 مليون ريال.
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