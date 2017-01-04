أكدت المصلحة العامة للجمارك، أن الحد الأقصى من السجائر المعفاة من الرسوم، والمسموح بحملها للمسافرين القادمين من الدول الخليجية عبر المنافذ البحرية أو البرية أو الجوية هو 400 سيجارة في اليوم الواحد.
وأوضح المتحدث الرسمي للمصلحة عيسى العيسى، وفقا لـ”الوطن” أن التردد الكثير للمسافر عبر المنافذ، سيدفع المصلحة لإعادة النظر في الكمية التي يحملها، وما إذا كانت للاستخدام الشخصي أو التجاري، حيث سيتم احتسابها ضمن البضائع، واتخاذ الإجراءات الرسمية حيالها.
ونفى العيسى ورود أي توجيهات بشأن القيمة المضافة للتبغ ومشتقاته حتى الآن، مؤكدا أن ارتفاع أسعار التبغ في الأسواق لا علاقة للمصلحة به.
يذكر أنه خلال الأيام الماضية، ظهرت سوق سوداء لبيع الدخان رفعت سعره بنحو 50%، بعد انتشار شائعات حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة على التبغ ومشتقاته.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج