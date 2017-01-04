كشف المواطن عمر الفضل، الشقيق الأكبر للتوأم السعودي محمد وأحمد سعود الفضل اللذين راحا ضحية هجوم إسطنبول الإرهابي أن التحقيقات أوضحت أن شقيقه أحمد قاوم الإرهابي وتعارك معه للدفاع عن نفسه وعن شقيقه.
وأوضح بحسب صحيفة “الوطن” أن الجاني تغلب على شقيقه وأصابه بسبع رصاصات في فمه ويده ورأسه وصدره، قبل أن يتوجه نحو شقيقه الآخر ويصيبه بأربع رصاصات في الرأس والصدر.
وأضاف أن إهمال تأمين المطعم في مناسبة كهذه، تسبب في سقوط عددٍ كبير من الضحايا، متسائلاً: “ما الذنب الذي ارتكبه شقيقاي (24 عاماً) كي يغدر بهما وتضيع حياتهما على يد هذا المجرم الذي يخلو قلبه من الرحمة”.
من جانبه، قال القنصل التركي بجدة، فكرت أزور الذي حضر صلاة الجنازة على الفقيدين التوأم، إن الجاني إرهابي محترف، حيث أطلق على ضحاياه 180 رصاصة، وغير خزنة سلاحه من نوع كلاشينكوف AK- 47 أكثر من مرة، مشيراً إلى أن التقارير الأولية التي أعلنتها السلطات التركية أظهرت أن الجاني تعمد تصويب سلاحه نحو مناطق الرأس والصدر لإسقاط أكبر عدد من الضحايا.
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