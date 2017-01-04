كشفت مصادر مطلعة، عن اتجاه صندوق التنمية العقارية إلى اعتماد آلية جديدة لمنح القروض، تتضمن فوائد منخفضة بالتعاون مع البنوك المحلية.
وأوضحت المصادر، وفقا لـ”سبق” أن المفاوضات جارية مع البنوك للإعلان عن القروض، لافتا إلى أن قيمة جميع القروض لن تكون 500 ألف ريال، كما كان سابقاً، بل ستعتمد على قدرة المقترض المالية.
وأشارت إلى أن الفوائد بشكل عام ستكون مدعومةً من الصندوق وتعتمد على قدرة المقترض المالية، حيث يرتفع الدعم وتقل الفائدة لذوي الدخل المنخفض، وفق فئات معينة، فيما تشير التوقعات إلى أن أصحاب الدخل المنخفض سيتكفل الصندوق بدفع كامل فوائدهم.
يذكر أن وزير الإسكان ماجد الحقيل أعلن مؤخراً أن الصندوق العقاري يستعد لإعلان أكبر دفعة من القروض العقارية منذ تاريخ إنشائه.
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