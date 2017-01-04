كشفت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء إحدى الشركات التابعة لـ “السعودية للكهرباء”، عن خططها لجعل المملكة مركزاً إقليمياً للربط الكهربائي بين قارتي آسيا وأوروبا.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس ليث البسام، وفقا لـ”عكاظ”، إنه بعد اكتمال منظومة الربط الكهربائي الخليجي، فإن المملكة تسعى للربط بين القارتين لما تتميز به شبكتها من مكانة استراتيجية، فضلاً عن قوة البنية التحتية لها.
وأوضح البسام أن الشبكة الكهربائية تغطي نحو 99% من أنحاء المملكة، وتخدم المشتركين في أكثر من 13 ألف مدينة وقرية وهجرة.
وأضاف أن الشركة تسعى للتحول لاستخدام الشبكات الكهربائية الذكية، والاعتماد عليها في إدارة منظومة نقل الكهرباء بالمملكة، ما يجعلها الأكثر تطورا في المنطقة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج