أكَّد المشرف العام على الاستثمار والتطوير العقاري بوزارة الإسكان، المهندس نايف الرشيد، أن نظام البيع على الخارطة (وافي)، يضمن حقوق الذين تورطوا في شراء وحدات سكنية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة.
وأوضح الرشيد أن النظام يشرف على مراحل إنجاز المشروع ويضمن حسن التنفيذ لمدة سنة بعد التسليم؛ لحفظ حقوق جميع الأطراف، مشيراً إلى أن المطور العقاري يقدم الضمانات الخاصة بالمنتج كافة عند تسليمه ويتم احتجاز مبلغ منه لضمان جودة التنفيذ لمدة معينة.
وأشار بحسب “عكاظ” إلى أن الوزارة لديها معايير واشتراطات هندسية، يتم التأكد من تطبيقها من قبل شركات التطوير العقاري، لافتاً إلى أن الوزارة تلزم المطورين العقاريين بالتقيّد بمعايير واشتراطات لجنة البيع على الخارطة وتخلق بينهم نوعاً من التنافس مما يزيد من جودة المنتج النهائي.
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