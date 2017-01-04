قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد الشيحة، إن شركته ماضية في خصخصة القطاع وتوزيعه إلى عدة كيانات بحسب الاتفاقية الموقعة مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
جاء ذلك ردا على اتهامات تضمنها تقرير الهيئة السنوي الأخير، للشركة بالمماطلة في تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، التي تتضمن تطبيق برنامج الهيكلة، وتفعيل عدد من الشركات لتقوم بمهام توليد وتوزيع وتقديم خدمة الكهرباء للمستهلكين.
وكشف الشيحة، وفقا لـ”الوطن”، عن إنشاء الشركة بعض الكيانات مثل النقل والمشتري الرئيس، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت، نظراً للاحتياجات التي تتعلق بالنظم الإدارية والمالية.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة تسريع وتيرة الهيكلة وإنشاء الكيانات، وذلك بالتعاون مع وزارة الطاقة وهيئة تنظيم الكهرباء، لافتا إلى أن المشترك هو من يحكم ويختار بحسب أسعار السوق.
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