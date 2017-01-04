نفت الهيئة العامة للطيران المدني، صحة الأنباء التي تحدثت عن حدوث خلل فني في طائرة كانت في رحلة داخلية بين بيشة وجدة، مؤكدة أن أجواء المملكة سليمة.
وكانت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أنباءً عن فشل طائرة متجهة من بيشة إلى جدة في الهبوط بمطار جدة، وأن قائدها أبلغ عن حدوث خلل فني بالطائرة، وتوجهت لمطار الطائف.
وأضافت الأنباء المتناقلة، أن حالة استنفار لفرق الإنقاذ والإسعاف القصوى قد أعلنت في مطار الطائف، وأن الطائرة تمكنت من الهبوط.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج