كشفت وزارة التجارة والاستثمار، أن عدد قضايا التستر التجاري التي أحيلت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بلغت 450 قضية خلال العام الماضي1437هـ.
وأوضح المشرف العام على وكالة التجارة الداخلية بالوزارة المهندس سهيل أبانمي، وفقاً لـ”اليوم”، أن 40% من قضايا التستر التجاري التي أحيلت للهيئة حدثت في قطاع المقاولات، مضيفاً أن معظمها اكتشف من بلاغات مقدمة من مواطنين.
فيما أشار نائب رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية شنان الزهراني، إلى أن نحو 70% من قضايا التستر بالمؤسسات الصغيرة، لتؤكد صحة ما ذكره محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان عن فشل محاربة التستر، وأن معظم مخالفات التستر في المنشآت الصغيرة، تليها المنشآت المتوسطة، ثم المنشآت الكبيرة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج