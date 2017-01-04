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بتوجية من رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري ،بدأت إدارة الصيانة والتشغيل وإدارة الحدائق بالبلدية بإعادة تأهيل حديقة الملك فهد والتي تشتمل فيها الأعمال على عمل الأنتر لوك والمسطحات الخضراء وتوفير ألعاب الأطفال .
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صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج
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صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج