كرمت اللجنة الثقافية بنادي الحي بثانوية ابن النفيس بمحافظة الخرج يوم أمس الثلاثاء الموافق 5 / 4 /1438هـ الطلاب الفائزين بمسابقة الإلقاء الشعري والخطابة والتي اقيمت بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية حيث شارك في المسابقة مجموعة كبيرة من الطلاب وقد جرى التنافس بين هذه المواهب في الخطابة وفاز فيها الطالب محمد مدحت العشري بحضور ولي أمره وفي المركز الثاني الطالب عبدالحميد خالد المعلم
كما فاز في مسابقة الإلقاء الشعري بمركزها الأول الطالب عبدالحميد خالد المعلم وفي المركز الثاني الطالب علي بن سلطان الدوسري والثاني مكرر الطالب سعود بن محمد الجذمي حيث ألقوا على الحضور بعضاً من مشاركاتهم التي فازوا فيها كلُ في مجاله .
كما كرمت ادارة النادي اللجنة المشاركة في التقييم والإعداد للمسابقة على رأسهم الأستاذ علي بن خلف العنزي والأستاذ طلال الشمراني والأستاذ سعود بن عبدالله الضحوك والأستاذ عبدالعزيز بن سعد السعيدي .
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