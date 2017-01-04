شهدت انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم والتي جرت السبت الماضي وانتهت بتنصيب عادل عزت رئيسا لمجلس الإدارة خلفا لأحمد عيد، تدخلات من شخصيات نافذة قبل دخول أعضاء الجمعية العمومية وتحديدا ممثلي بعض الأندية قاعة الانتخابات للترشيح.
وشهد صباح يوم الانتخابات انقلابات ومفاجآت من العيار الثقيل، خصوصا نتائج اجتماع الفجر بحسب صحيفة مكة.
تدخل محافظ وشيخ قبيلة
من بين الأمور الخارجية التي أثرت في الانتخابات أن أحد محافظي المدن تدخل لإقناع رئيس نادي مدينته (درجة ثالثة) بالتصويت لمرشح بعينه بعد أن علم بنية رئيس النادي التصويت إلى منافس آخر، وذلك تنفيذا لطلب مرشح استنجد به.
كما تدخل شيخ قبيلة لإقناع رئيس ناد يتبع لإحدى قبائله بأن يغير صوته إلى مرشح آخر تنفيذا لوعد قطعه لأحد الشخصيات الاعتبارية بعد أن طالبه بأن يكون الترشيح لشخص معين، وهو ما أقدم عليه رئيس النادي بعد وعود قطعها هو الآخر لشيخ القبيلة، ضاربا وعده للمرشح الآخر بعرض الحائط.
عضو شرف يهدد رئيس ناد
هدد عضو شرف بارز رئيس أحد أندية الدرجة الأولى بإيقاف دعمه السنوي في حال عدم التصويت للمرشح الذي اختاره هو، مما أوقع رئيس النادي في حرج شديد، خصوصا أنه وعد بأن يكون صوته للمرشح الذي تضم مجموعته أحد أقاربه، وخلال الجولتين الأولى والثانية، صوت حسب مقتضيات الحاجة، فيما صوت في الجولة الأخيرة الحاسمة لمرشح عضو الشرف.
أقسم بالله ثم قدم نائبه للتصويت
خدع رئيس أحد أندية الدرجة الأولى جميع المرشحين، فعند تواصل المرشحين للرئاسة أو عضوية المجلس معه لمعرفة موقفه، يقسم له بأن صوته سيكون إلى جانبه، وفي يوم الانتخابات تفاجأ الجميع بأن من يدلي بالأصوات كان نائبه، ليفوز هو بأحد مقاعد الاتحاد، وعندما سئل أكثر من مرة عن موقفه وتراجعه، كان يبرر قسمه بأنه كان يحلف عن نفسه، فيما صوت نائبه بدلا عنه.
رئيسان فضحا أمرهما
قطع رئيس أحد الأندية عهدا على نفسه بأن يذهب صوته لمرشح غير عادل عزت، بل كان يقود تكتلا لصالح مرشحه الذي كان على اتصال دائم به طيلة الأيام التي سبقت الانتخابات، وعقب إعلان النتيجة مباشرة، شوهد في المصلى يسجد لله شكرا على فوز عادل عزت.
كما شوهد رئيس أحد الأندية وهو يتراقص فرحا بعد انتهاء الانتخابات، رغم أنه أقسم مرارا لمرشح منافس بأن يصوت له مهما كانت المغريات.
مصوتون لم يلتزموا بموقف ناديهم
عقدت بعض إدارات الأندية اجتماعات استثنائية في الـ 48 ساعة التي سبقت الانتخابات حددت خلالها الوجهة التي سيذهب إليها صوتها بعد دراسة الأمر من كل الجوانب، إلا أن بعض الممثلين خذلوا أنديتهم بالتصويت لمرشح آخر غير المتفق عليه.
اجتماع الفجر
شهد أحد فنادق الرياض اجتماعا سريا فجر يوم الانتخابات بحضور عدد من أندية الأولى والثانية والثالثة وبعض رؤساء دوري المحترفين. وتم خلال الاجتماع التأكيد على أن أمر الانتخابات محسوم لأحد المرشحين، وأنه من الأفضل لرؤساء أندية الثانية والثالثة عدم خسارة أحد المرشحين لأنها ستجد صعوبة في التعامل معه إذا أصبح رئيسا.
شركة تضغط على ناد كبير
من المواقف التي شهدتها الانتخابات أيضا أن شركة استثمارية لعبت دورا في تغيير وجهة صوت أحد الأندية الكبيرة، وأجبرت رئيس ناد معروف على تغيير موقفه، بعد أن ربطت استمرار دعم النادي بعقود استثمارية جديدة، بالتصويت إلى المرشح المعلن من قبلها.
– أندية مواقفها ثابتة
النصر، الهلال، الأهلي، الاتحاد، التعاون، الفتح، الخليج، الاتفاق، الجبلين، الأمل، البدائع، الثقبة، العدالة، القارة، ضمك، وج، الصقور، القيصومة، التسامح.
– أندية غيرت مواقفها لخروج مرشحها
الشباب، الرائد، الفيصلي، الطائي، سدوس، المزاحمية، أحد، الكوكب
– أندية غيرت مواقفها بين جولة وأخرى
القادسية، الوحدة، الفيحاء، الشعلة، الجيل، هجر، الباطن، الربيع، الوطني، العروبة، حطين، السروات، العين، نجران
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