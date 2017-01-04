اعرب الكاتب عقل الباهلي عن رفضه للقرار الصادر بشأن رفع أسعار التبغ ومشتقاته ، وطالب بمنح المدخنين دعماً مالياً .
جاء ذلك خلال لقائه عبر برنامج “الأسبوع في ساعة” المذاع على قناة “روتانا خليجية” ، حيث برر الباهلي موقفه بأن ارتفاع أسعار التبغ ومشتقاته يدفع المدخنين لاستخدام أدخنة سيئة مما يزيد الأمراض – حسب قوله- .
ورد عليه مقدم البرنامج بأن التدخين عادة سيئة ولا بد من التحكم فيه بلا مبررات .
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