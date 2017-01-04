روى شقيق المحامية شهد سمان، التي قتلت في الهجوم المسلح بمدينة إسطنبول خلال احتفالات رأس السنة، تفاصيل رحلة البحث المؤلمة عن جثمانها بمستشفيات تركيا التي استغرقت نحو 15 ساعة، وكذلك الحالة التي وجدت عليها.
وأوضح شقيق المحامية وفقاً لـ”العربية نت”، أن “شهد” تلقت أربع رصاصات في البطن من قِبل الإرهابي المسلح أودت بحياتها في الحال، مبيناً أن عملية العثور على جثمانها استمرت قرابة 15 ساعة كاملة من قبل خالها في مستشفيات تركيا.
ولفت سليمان سمان إلى أن خال الضحية تواصل معهم وأبلغهم بحادث الهجوم وتواجدها بالموقع، ومن ثم قام بالتوجه إلى الفندق وبحث عنها لكنه لم يجد سوى جواز سفرها، ليتجه بعدها إلى موقع الحادث محاولاً الدخول للعثور عليها إلا أن رجال الأمن منعوه من الدخول حينها.
وأشار إلى أن خاله توجه إلى أكثر من مستشفى للبحث عنها دون جدوى، ليفاجأ باتصال عن وجود امرأة بين ضحايا الحادث لم يتم التعرف عليها، وعقب توجهه للتعرف عليها اتضح أنها جثمان “شهد”، موضحاً أنهم تواصلوا مع قنصلية المملكة بتركيا والتي نقلت جثمانها إلى المدينة المنورة، تمهيداً للصلاة عليها بالمسجد النبوي ودفنها في مقبرة البقيع.
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