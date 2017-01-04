قالت مصادر مطلعة إن مناورات عسكرية بالذخيرة الحية، يجريها الحشد الشيعي العراقي في مدينة النخيب العراقية القريبة من مدينة عرعر شمال المملكة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”سبق” أن مدينة النخيب الحدودية التي أغلب سكانها من السنّة من قبائل شمر والدليم وعنزة، كانت قد شهدت قبل أشهر تواجداً مكثفاً لعناصر الحشد؛ بحجة تأمين الطريق للحجاج العراقيين.
وكانت الحكومة العراقية قد فصلت قبل أشهر مدينة النخيب إدارياً من محافظة الأنبار وضمتها لكربلاء.
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