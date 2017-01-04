اقتطع شاب سعودي يعمل في شركة الكهرباء، استراحة من عمله فوق أبراج الكهرباء الشاهقة، ليصدح بصوت شجي برفقة صاحبه.
وظهر الشاب، وهو يجلس على حواف البرج بإنهاك، بينما تلوح الأرض بعيدة في الأسفل، ويتغنى مع صاحبه الذي يقوم بتصويره: “ياللي تجيب الخبر لا هنت له وده”.
يذكر أن موظفي شركة الكهرباء يقومون بصيانة دورية لأبراج الضغط العالي الشاهقة، حيث يصعدون فوقها ويقطعون الكيابل الضخمة التي تربط بينها للتأكد من فعاليتها.
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