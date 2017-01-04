اعتدى طالب بإحدى مدارس المنطقة الشرقية على وكيل مدرسة بالطعن في إحدى عينيه، فيما فتحت إدارة التعليم تحقيقاً في الواقعة.
وتشير التفاصيل وفقاً لما أوردته “سبق”، إلى أن إحدى مدارس المنطقة شهدت خلافاً بين بعض الطلاب؛ ما استدعى تدخل وكيل المدرسة إلا أن أحد الطلاب قام بطعنه في عينه اليسرى، مُسبباً له إصابة قوية نُقل على إثرها إلى المستشفى.
بدوره، أوضح المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص أن الإدارة أسندت الأمر إلى مكتب التعليم بغرب الدمام؛ لإجراء التحقيقات في الحادث، مبيناً أن المدرسة رفعت الأمر للجهات المختصة، وتنتظر نتائج التحقيق لاتخاذ اللازم.
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