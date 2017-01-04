ذكر مسؤول بارز بوزارة الخدمة المدنية، أن اللائحة الجديدة لتقويم الأداء الوظيفي تُصعب من عملية فصل أي موظف، مبيناً أن الجهات الحكومية لا تملُك قرار فصله وإنما تكتفي برفع أمره في حالة الأداء غير المرضي إلى الجهات المعنية..
وأكد مستشار وزارة الخدمة المدنية بندر الجامع، خلال لقاء بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة أمس (الثلاثاء)، وفقاً لـ”الحياة”، أن اللائحة الجديدة وضعت مادة لتوضيح إمكانية فصل الموظف في حالة الأداء غير المرضي، بحيث يتم التنبيه له كتابةً في السنة الأولى، كما تتم مساءلته ومعاقبته تأديبياً في السنة الثانية، وفي حال تكرار نفس الأداء في السنة الثالثة فتقوم الجهة برفع أمره إلى ديوان المظالم للنظر في فصله.
وأشار إلى أن اللائحة الجديدة تقدر الموظف وتهدف إلى الاستفادة القصوى من قدراته في المجال الذي يتناسب معه.
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