تقَدم نادي النجم الساحلي التونسي بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد نادي الاتحاد؛ بسبب عدم تسديد باقي مستحقات صفقة انتقال أحمد العكايشي، مهاجم الفريق الاتحادي.
وأوضح المتحدث الرسمي لنادي النجم غازي بن عثمان في تصريحات تليفزيونية لبرنامج “في المرمى”، أن المبلغ المستحق على نادي الاتحاد 2,3 مليون يورو وليس 700 ألف يورو كما يُشاع، مبيناً أن الفريق التونسي حاول الوصول لحل بشكل ودي مع إدارة فريق الاتحاد دون جدوى؛ ما دفع ناديه إلى رفع شكوى لـ”فيفا”.
وحذر “بن عثمان” من صدور قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد فريق الاتحاد قد يصل إلى تهبيطه للدرجة الأولى؛ بسبب شكواهم، مرحباً بوجود حل ودي من قبل إدارة فريق الاتحاد من أجل التنازل عن الشكوى قبل صدور أي قرار رسمي. وفق “أخبار 24”.
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