نشرت وثيقة “التوازن المالي 2020″، إجمالي الوفر الذي تستهدفه الدولة، جراء تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، للأعوام الأربعة المقبلة.
وأوضحت الوثيقة أنه تم توفير قرابة 27 مليار ريال في عام 2016، بفضل التعديلات السابقة على الطاقة والمياه، بينما تستهدف مبلغ 59 مليار ريال في عام 2017، 30 مليارا منها بفضل التعديلات السابقة، و29 منها بعد التعديلات الجديدة المقرر اعتمادها في الفترة المقبلة.
وبينت أن المبلغ المستهدف توفيره في 2018 هو 107 مليارات ريال، و142 مليارا في عام 2019، بينما يتصاعد المبلغ إلى ذروته في عام 2020 حينما تصل أسعار الطاقة إلى المستويات العالمية بمبلغ 209 مليارات.
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