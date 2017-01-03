كشفت إحدى الفتيات عن خطة مسؤول بأحد الفنادق للإيقاع بضحاياه، حيث يقوم بتنظيم ما يعرف بحفلات “الميلاد” والتخرج للنساء مجانًا، ثم يقدم وجبات مجانية لهن في الإفطار والغداء والعشاء، وذلك دون علم إدارة الفندق بذلك.
وقالت السيدة، إنها فوجئت بالمسؤول يُقدم لها وجبة مجانية، ثم طلب منها رقم هاتفها لتسجيله وذلك للاتصال بها فيما بعد وتسهيل أي حجوزات مستقبلاً، ثم اتصل بها فيما بعد وأخبرها بأن الفندق سيتكفل بحفلة عيد ميلاد لها لكنها رفضت، وفقًا لـ “المواطن”.
وأضافت: في أحد الأيام ذهبت إلى الفندق وأخبرني المسؤول أنه تم تأجيل الفعالية التي كانت مقامة، وطلب مني الاسترخاء في أحد الغرف، وقدم المشروبات والوجبات المجانية، معتبرة أن هذا الأمر تكرر كثيرًا من نفس الشخص، ما جعلهن يبتعدن عن الفندق خشية وقوعهن ضحايا له.
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