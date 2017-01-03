استقبل ذوو السعودية شهد سمان، التي سقطت ضحية في حادث إطلاق النار بمدينة إسطنبول التركية، جثتها مساء اليوم (الثلاثاء) في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.
وأظهرت الصور، التي نشرتها “الرياض”، تأثر والدها الذي كان أجهش بالبكاء أثناء عملية إنزال النعش الذي وضعت فيه جثتها، وحضور أمها للمطار برفقة شقيقتها.
وكشفت والدة شهد أن تصرفات ابنتها كانت تسابق الزمن في فكرها وعملها وسرعتها، وكأنها تحس أن حياتها ستكون قصيرة جدا، مؤكدة أنها حظيت بابنة رائعة جدا ومميزة، وكان عملها الأخير في قضايا المرأة بمكتب خالها.
وفي السياق نفسه، روى خال الضحية غسان عنبر، الذي كان برفقتها في مكان الحادث قبل خروجه، تفاصيل وجودهما هناك، حيث أكد أنه قرر الخروج رفقة زوجته وابنته الصغيرة، لأن الجو ازداد برودة، فيما بقيت شهد للاستمتاع بالمكان. وفق “أخبار 24”.
وشدد عنبر على تفنيد ما قال إنه انتشر في مواقع التواصل حول نوعية المكان، ووصفه بالملهى، حيث أكد أنه مطعم في منطقة أرتكوري، ترتاده العوائل، وليس ملهى ليليا.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج