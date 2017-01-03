فتحت هيئة الهلال الأحمر اليوم (الثلاثاء)، تحقيقًا في مقطع فيديو، ظهر فيه أحد منسوبي الهيئة في سيارة رسمية تابعة لها بالرياض، وهو يقوم برمي أدوات طبية مستخدمة عند توقفه بإحدى الإشارات المرورية.
وأكدت الهيئة أن هذا العمل يعد فردياً وغير مسؤول، ولا يمثل هيئة الهلال الأحمر ومنسوبيها، مشيرة إلى أنه ستتم محاسبة المخطئ، وإعلان نتائج التحقيق حال الانتهاء منه.
يذكر أن مواطنًا صور سيارة تابعة لهيئة الهلال الأحمر قرب إحدى الإشارات المرورية بالعاصمة الرياض، يرمي قائدها أدوات طبية مستعملة، ما أثار استياء واسعًا.
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