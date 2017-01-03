استمرت الصحف ووسائل الإعلام التركية ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بالحديث بشكل كبير عن قدرات نجم وهداف النادي الأهلي الرائع ” عمر السومة ” واقترابه من الإنتقال لصفوف قلعة ” جلطة سراي ” فيما هو قادم ،لتدعيم قواه الهجومية.
وقالت صحف haberler وغيرها من الصحف ووسائل الإعلام التركية ، بأن غلطة سراي يستعد للدخول في مفاوضات رسمية مع هداف الأهلي ودوري جميل للمحترفين بالموسمين الأخيرين والحالي ” عمر السومة ” تمهيدا لضمه لصفوفه في الفترة المقبلة ،بعد إعجاب المدرب الهولندي ” يان أولد ريكرنيك ” باداء النجم السوري وبقامته الرائعة وتنفيذه المميز للكرات الثابتة ،وتسجيله 89 هدفا في 84 مباراة.
وأشارت إلى كون إدارة نادي غلطة سراي ستستغل فترة تواجدها بالمملكة العربية لخوض مباراة ودية ضد الاتفاق هذا الشهر للحديث مع إدارة النادي الأهلي حامل الثلاثية المحلية حول مدى إمكانية التعاقد مع نجمه عمر السومة،مستفيدة من حلم اللاعب السوري صاحب الطول الفارع والقدرات الهجومية الرائعة باللعب في الدوري التركي وتحديدا مع جالطة سراي.
وفي الوقت نفسه رصدت الحسابات الرياضية التركية الشهيرة على مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة ( تويتر ) قدرات اللاعب عمر السومة سواء من حيث أرقامه الرائعة والمثيرة للإعجاب رفقة الأهلي منذ قدومه من القادسية الكويتي ،وأكد الكثيرين اقترابه من تقمص ألوان جالطة سراي، وتفاعلت جماهير جلطة سراي مع أنباء التعاقد معه ،وأبدوا إعجابهم الشديد بإمكانياته الكبيرة وحسه التهديفي وحضوره الهجومي الذي يستطيع من خلاله تقديم الإضافة القوية والكبيرة لأي فريق يتقمص ألوانه. وفق “النادي”.
من جانبه ، نشرت صحيفتي ( sporcope ، haberler ) التركيتين الشهيرتين ، تصريحات لمدير الكرة في النادي التركي ” أونور أوزتورك ” نفى فيها حدوث أي مفاوضات بين غلطة سراي والنادي الأهلي بخصوص التعاقد مع عمر السومة ،مؤكدا بأن كل ما يثار عبر الصحف والمواقع ووسائل الإعلام التركية غير صحيح ومجرد شائعات فقط وأخبار كاذبة.
قال أونور أوزتورك : ” أعلم جيدا بأن غلطة سراي مهتم بشدة بالتوقيع مع عمر السومة،ولكني في الوقت نفسه لا أفهم الأشخاص الذين يتناقلون الأنباء الكثيرة حول اقتراب توقيع نجم الأهلي وحدوث مفاوضات بين غلطة والأهلي وهذا لم يحدث أبدا ولا يوجد أي عروض قدمت للنادي السعودي بخصوصه”.
أكمل : ” السومة لاعب مميز ورائع واحصائياته ليست سيئة خلال العام الحالي ولكن يجب التأكيد مرة أخرى بأن كل ما يثار حوله بالساعات الماضية واقترابه من غلطة غير صحيح وأخبار كاذبة”.
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