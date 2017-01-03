أحالت دائرة المال بهيئة التحقيق والادعاء العام بجدة أول أمس الأحد، ثلاثة طلاب ثانوي إلى المحكمة الجزائية، بتهمة التورط في حرق سيارة قائد مدرستهم.
وكشفت التحقيقات تعمّد الطلاب إشعال النار في السيارة بعد نهاية اليوم الدراسي، رداً على قيام القائد بمصادرة جوالاتهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر الماضي، حيث تعرضت سيارة قائد مدرسة نمرة الثانوية الواقعة في حي الصواعد شرق جدة لحريق أثبتت تقارير هيئة الدفاع المدني بأنه متعمد، وأشارت أصابع الاتهام إلى ثلاثة طلاب.
وأوضح قائد المدرسة وقتها أنه أجرى تفتيشاً صادر على أثره جوالات 30 طالباً، فغضب مجموعة منهم لذلك، وتعمدوا إحراق عداد الكهرباء الخاص بالمدرسة، وسجلت إدارة المدرسة حولهم الشكوك في الحادث لدى الجهات الأمنية، قبل أن تقوم تلك الجهات برفع البصمات، واستدعاء الطلاب المتهمين، ثم تبعه حادث إحراق السيارة.
وفق “مزمز”.
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