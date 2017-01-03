تمكن أهالي قرية حراضة الواقعة شرق محافظة الطائف من قتل ذئب حاول مهاجمة المجمع التعليمي داخل القرية أثناء ساعات الدوام المدرسي.
وكان الذئب قد نزل من سفح أحد الجبال القريبة من القرية وتوجه نحو المجمع، ما دفع الموجودين داخل المدرسة إلى إغلاق الأبواب الخارجية؛ لمنعه من الوصول إلى فناء المدرسة.
وتسبب الموقف، وفقاً لـ”عكاظ”، في إثارة حالة من الخوف في نفوس طلاب المجمع، ما دفع أهالي القرية إلى تعليق الذئب بعد قتله على باب المجمع؛ لتطمين الطلاب الذين أصيبوا بالذعر.
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