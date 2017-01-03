وافقت وزارة الخدمة المدنية على عدم حسم بدل النقل الشهري خلال الإجازات المستحقة لموظفي الدولة التي لم يتمتعوا بها العام الماضي.
وأقرَّت الوزارة وفقا لـ”مكة” عدم حسم بدل النقل خلال الإجازات المستحقة للموظفين قبل شهر المحرم، التي كانت الحاجة تتطلب وجودهم على رأس العمل.
وجاء القرار بناءً على مطالبات جهات حكومية بعدم حسم بدل النقل عن الإجازات السابقة لموظفيها الذين تطلبت حاجة العمل وجودهم قبل صدور قرار إيقاف البدل، مساواة بالموظفين الذين تمتعوا بإجازاتهم العام الماضي.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً في شهر ذي الحجة الماضي بإلغاء وتعديل وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، من ضمنها وقف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال فترة الإجازة، ودخل القرار حيز التنفيذ في شهر المحرم الماضي.
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