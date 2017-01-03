أظهر مقطع فيديو وثَّقه أحد معلمي متوسطة وائل بن حجر بزهرة كدّي بمكة المكرمة، وجود طفح لمياه المجاري متجمعة أمام بوابة المدرسة؛ ما دفع منسوبي المدرسة لوضع كراسي لاستخدامها كجسر عبور.
من جهتها، أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة بياناً، أوضحت فيه أنها تواصلت مع قائد المدرسة، حيث أفادها أنه وقع انسداد في مجاري التصريف الصحي؛ ما أدى لطفح مياه المجاري في فناء المدرسة.
وأضافت الإدارة أن المدرسة قامت بإبلاغ فرق الصيانة في الإدارة العامة للمياه، التي وصلت بعد مغادرة الطلاب أمس الإثنين، وقامت بشفط المياه وتنظيف المنطقة وتعقيمها.
وأكدت أن ما جرى لا يشكل خطراً على الطلاب، وأن الدراسة انتظمت بالمدرسة صباح اليوم الثلاثاء.
وفق “أخبار 24”.
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