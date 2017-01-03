قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية إنه بالتعاون مع الجهات الأمنية في مصر، تم إحباط محاولة تهريب نحو سبعة ملايين حبة “كبتاجون” إلى المملكة.
وأوضح أن معلومات مشتركة توفرت بين الأجهزة الأمنية في البلدين، عن قيام شبكة إجرامية بالتخطيط لتهريب كمية كبيرة من أقراص “الإمفيتامين” والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي إلى المملكة، بتمريرها عبر الأراضي المصرية، إلا أن الجهات الأمنية المصرية نجحت في ضبطها قبل تهريبها إلى المملكة.
وأشار إلى أن الكميات التي تم ضبطها بلغت نحو 7.3 مليون قرص إمفيتامين (كبتاجون) مخدرة، وعدد 432 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، مبيناً أنه تمت الإطاحة بالمتورطين وعددهم خمسة أشخاص.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج