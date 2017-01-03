أعلنت إدارة مطار الملك خالد الدولي بالرياض عن البدء في تدشين خدمة جديدة مخصصة لإرشاد المسافرين داخل صالات المطار.
وأوضحت أن الخدمة الجديدة أُطلق عليها اسم “اسألني”، لافتة إلى أنها أتيحت مع مطلع العام الحالي 2017، ومشيرة إلى أنها مقتصرة على صالتي المغادرة الأولى والثانية داخل المطار.
وأظهرت صورة نشرتها إدارة المطار عدداً من الموظفين الموكلين بمهام الخدمة الجديدة وهم يرتدون سترات خاصة، كما أوضحت الصورة وجود كاونترات خاصة باستقبال استفسارات المسافرين.
وفق “أخبار 24”.
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