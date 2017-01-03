أجاب أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز طلبَ مواطنة مسنة بإطلاق سراح ابنها الذي يقبع في السجن على خلفية مطالبات مالية.
وتكفل أمير المنطقة بسداد ديون ابن المواطنة من حسابه الخاص، كما أصدر توجيهاته بالإطلاق الفوري لسراحه، حتى تتمكن المواطنة من لقاء ابنها والفرح بخروجه من السجن.
وكانت المواطنة قد استوقفت الأمير فهد بن سلطان خلال زيارته، اليوم (الثلاثاء)، لمحافظة تيماء بمنطقة تبوك؛ لتدشين عدد من المشروعات في المنطقة.
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