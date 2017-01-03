سخر الإعلامي الرياضي وليد الفراج مقدم برنامج إكشن يا دوري من مطالب رئيس نادي الزمالك المصري مرتضي منصور من أجل الإستغناء عن خدمات محمود عبدالمنعم كهربا صانع العاب نادي الزمالك و المعار الي نادي الاتحاد .
وقال منصور في تصريحاته :” أن كهربا مرتبط بعقد مع القلعة البيضاء لمدة 5 سنوات، فضلاً عن تألقه اللافت مع الفريق السعودى، وتلقيه إشادات كبيرة من أبرز مدربين فى العالم وعلى رأسهم الأرجنتينى دييجو سيميونى المدير الفنى لأتلتيكو مدريد لذلك لن نفرط فيه الي الاتحاد بشكل نهائي بأقل من 40 مليون يورو”.
و من جانبه أشار الفراج الي مبالغة رئيس الزمالك في مطالبة المالية مقابل الأستغناء عن اللاعب.
وفق “أخبار 24”.
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